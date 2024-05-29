Libya Başbakanı Dibeybe ile Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe ile Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı

Libya Başbakanı Dibeybe ile Çin Başbakanı Li Çiang, Çin\'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Çinli şirketlerin Libya\'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya gelerek Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması, Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı. Çin Başbakanı Li, Trablus'ta birçok Asya ülkesinin büyükelçiliğinin yeniden açıldığını ve kendi ülkesinin de büyükelçiliğinin başkent Trablus'ta yeniden göreve başlamasını istediğini belirtti. Libya Başbakanı Dibeybe ise Çin ile ortak işbirliği ve Libya'nın yeniden inşası için karşılaşılan zorlukların ele alınması gerektiğini vurguladı.

29.05.2024 20:17
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı.

Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformdan yapılan açıklamaya göre, Libya Başbakanı Dibeybe, Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansına katılmak için bulunduğu Pekin'de Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması, Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konuları değerlendirildi.

Çin Başbakanı Li, çok sayıda Asya ülkesinin büyükelçiliğinin Trablus'ta yeniden açıldığını ve ülkesinin büyükelçiliğinin de başkent Trablus'ta yeniden göreve başlamasını arzu ettiğini ifade etti.

Li, Libya'da istikrarı, seçimlerin yapılmasını ve geçiş aşamasının sona erdirilmesini desteklediğini kaydetti.

Libya Başbakanı Dibeybe de, iki ülke arasında ortak işbirliği ve Libya'nın yeniden inşası için Çin'in kamu ve özel sektör düzeyinde karşılaştığı zorlukların ele alınması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe ile Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe ile Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve Çinli şirketlerin Libya'ya dönüşü ve mahkum takası konularını ele aldı - Son Dakika
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