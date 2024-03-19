Libya Başbakanı, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanının para birimi kararını reddetti

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in yerel para biriminin döviz karşısındaki değerinin düşürülmesi kararını kabul etmediklerini belirtti.
Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe ulusa sesleniş konuşması yaptı.
Dibeybe, TM Başkanı Salih'in uzmanların görüşünü almadan Libyalılar için sürpriz bir karara imza attığını söyledi.
Salih'in kararını tümüyle reddettiklerini kaydeden Dibeybe, Libya'nın döviz rezervinin 86 milyar dolar olduğunu ve ekonomi raporlarına göre ülkesinin ekonomik durumunun iyi olduğunu aktardı.
TM Başkanı Akile Salih, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in talebinin ardından 15 Mart'ta Libya dinarının ABD doları karşısındaki değerinin yüzde 27 düşürülmesi yönündeki kararnameyi imzalamıştı.
Karar öncesinde Merkez Bankası ve bankalar arası dolaşımda 1 ABD doları 4,8 Libya dinarına karşılık gelirken serbest piyasada 1 dolar 7,2 dinardan işlem görüyordu.
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