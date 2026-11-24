Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde insansız deniz araçlarıyla (İDA) Rus gemisinin hedef alındığı saldırılarda Ukrayna ile anlaşma içinde olduğu iddialarını yalanladı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm askeri mutabakat ve anlaşmaların, Libya'nın egemenliğini ve güvenliğini koruyacak şekilde resmi kanallar aracılığıyla, yasal çerçevelere ve uluslararası ilişkilerde kabul görmüş usullere uygun olarak yapılabileceği belirtildi.

Bingazi Limanı'ndaki olayların devlet otoritesi dışında yabancı güçlere ev sahipliği yapmanın tehlikesini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bingazi'de yaşanan üzücü olayların ardından bazı medya organlarında yeniden dolaşıma sokulan haberler ışığında Dışişleri Bakanlığı Dış Basın Ofisi, bu olaylara ilişkin Ukrayna tarafıyla herhangi bir mutabakat bulunduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını teyit eder." ifadelerine yer verildi.

Libya'nın doğusunda Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da İDA'larla hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.