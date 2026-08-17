Libya'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Libya'da Elektrik Kesintisi

Libya\'da Elektrik Kesintisi
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Libya'da elektrik santrallerinin devre dışı kalması nedeniyle geniş çaplı kesintiler yaşanıyor.

TRABLUS, 17 Ağustos (Xinhua) -- Libya'da pazartesi günü bazı elektrik üretim santrallerinin devre dışı kalması üzerine ülkenin batı, orta ve güney bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yerel basın ve kaynaklara göre, Libya'nın batısındaki Zaviye ve Humus Elektrik Santralleri ile güneyindeki Ubari Doğalgaz Santrali devre dışı kaldı. Eşzamanlı kesintilerin nedeni bilinmiyor.

Libya Genel Elektrik Şirketi, ülke genelindeki elektrik kesintisinin ardından teknik ekiplerin durumu değerlendirdiğini ve elektriği kademeli olarak yeniden vermek için çalıştıklarını açıkladı.

İnsan Yapımı Nehir İdaresi, ülke genelinde tekrarlanan elektrik kesintileri ve elektrik şebekelerinin çökmesi nedeniyle bir dizi kuyu ve pompalama sisteminin durduğunu belirtirken, kesintilerin büyük kentlere pompalanan su miktarını etkileyeceği konusunda uyardı.

Bu elektrik kesintisi, Libya'nın batı ve orta kesimlerinde son 24 saat içinde yaşanan ikinci ülke çapındaki elektrik kesintisi oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kamu hizmetlerinin kötüye gitmesi ve artan zorluklar halkta giderek daha fazla öfke ve hoşnutsuzluk yaratıyor, sorunlar ise artmaya devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Elektrik Kesintisi - Son Dakika

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