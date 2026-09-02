Libya'da elektrik protestoları Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ni kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da elektrik protestoları Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ni kapattı

Libya\'da elektrik protestoları Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi\'ni kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın batı kıyısındaki kentlerde elektrik kesintilerini protesto eden eylemciler, Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısındaki Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ne giderek tesisin kapanmasına neden oldu.

TRABLUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Libya'da devam eden elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla ülkenin batı kıyısındaki kentlerde bir araya gelen eylemciler salı günü Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ne giderek tesisin kapanmasına yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre eylem, Libya'nın batısında kamu hizmetlerinin kötüleşmesi ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri karşısında memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi. Elektrik kesintileri yolların kapatılmasına ve kamu tesislerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yol açan protestolara neden oluyor.

Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi, Libya'nın batısındaki önemli enerji tesisleri arasında yer alıyor. Petrol ve doğalgaz işleme, depolama ve ihracat faaliyetleri yürüten kompleks, Libya doğalgazını doğrudan İtalya'ya taşıyan Greenstream boru hattının başlangıç noktası olarak da hizmet veriyor.

Tesis, temmuz ayı sonlarında düzenlenen benzer protestolar nedeniyle de kapatılmış, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Genel Elektrik Şirketi de doğalgaz tesislerinin kapatılmasının enerji sektörü ve elektrik şebekesi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Libya'nın batısında yer alan geniş bir bölgede haftalardır dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor. Ağustos ayında geniş çaplı bir kesinti yaşanmış, bazı elektrik santralleri devre dışı kalırken, ülkenin güney, batı ve orta kesimlerinin bazı bölgelerinde elektrik şebekesi çökmüştü.

Kaynak: Xinhua

Tripoli, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da elektrik protestoları Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ni kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı
Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli Yargıtay Başkanı Kerkez: Hakimler sosyal medyadan etkilenmemeli

13:13
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
Rakiplerin yaşına inanmadığı stoper: El Chadaille Bitshiabu
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’nin feshine ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli
12:53
Marmara’da batan geminin sahibinden olay suçlama
Marmara'da batan geminin sahibinden olay suçlama
12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:24:44. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da elektrik protestoları Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ni kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement