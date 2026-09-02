Libya\'da elektrik protestoları Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi\'ni kapattı

TRABLUS, 2 Eylül (Xinhua) -- Libya'da devam eden elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla ülkenin batı kıyısındaki kentlerde bir araya gelen eylemciler salı günü Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi'ne giderek tesisin kapanmasına yol açtı.

Yerel basında yer alan haberlere göre eylem, Libya'nın batısında kamu hizmetlerinin kötüleşmesi ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri karşısında memnuniyetsizliğin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi. Elektrik kesintileri yolların kapatılmasına ve kamu tesislerinin faaliyetlerinin durdurulmasına yol açan protestolara neden oluyor.

Trablus'un yaklaşık 100 kilometre batısında bulunan Mellitah Petrol ve Doğalgaz Kompleksi, Libya'nın batısındaki önemli enerji tesisleri arasında yer alıyor. Petrol ve doğalgaz işleme, depolama ve ihracat faaliyetleri yürüten kompleks, Libya doğalgazını doğrudan İtalya'ya taşıyan Greenstream boru hattının başlangıç noktası olarak da hizmet veriyor.

Tesis, temmuz ayı sonlarında düzenlenen benzer protestolar nedeniyle de kapatılmış, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Genel Elektrik Şirketi de doğalgaz tesislerinin kapatılmasının enerji sektörü ve elektrik şebekesi üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Libya'nın batısında yer alan geniş bir bölgede haftalardır dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanıyor. Ağustos ayında geniş çaplı bir kesinti yaşanmış, bazı elektrik santralleri devre dışı kalırken, ülkenin güney, batı ve orta kesimlerinin bazı bölgelerinde elektrik şebekesi çökmüştü.