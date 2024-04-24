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- Libya'da gökyüzünün rengi turuncuya döndü

BİNGAZİ - Kuzey Afrika ülkesi Libya'da Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun etkisiyle gökyüzü turuncuya büründü.

Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgarlarla taşınan toz bulutu, Libya'nın Bingazi ve Derna kentlerini etkisi altına aldı. Çöl tozu nedeniyle iki kentte gökyüzünün rengi turuncuya döndü. Ulusal Meteoroloji Merkezi, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uyarı yayımladı. Rüzgarın etkisiyle taşınan çöl tozu, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan kuzeydeki Selanik kentine kadar ulaştı.

Sahra Çölü'nden her yıl 60-200 milyon ton kadar toz yayılıyor.