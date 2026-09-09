Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı, Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programıyla ülkesine döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı, Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programıyla ülkesine döndü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'da Avrupa'ya gitmeye çalışırken mahsur kalan 180 Nijeryalı, Nijerya hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütünün işbirliğiyle yürütülen Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programı kapsamında ülkelerine getirildi. Dönenlerden 169'u yetişkin, 6'sı çocuk, 5'i bebekken, bir kişinin tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının ülkelerine gönüllü olarak döndüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalının, Nijerya hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) işbirliğiyle yürütülen Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) Programı kapsamında ülkeye getirildiği belirtildi.

Dönen Nijeryalıların 169'unun yetişkin, 6'sının çocuk, 5'inin bebek olduğu kaydedilen açıklamada, dönenlerden bir kişinin ise tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Dönenlere gıda, içme suyu ve tıbbi muayene dahil olmak üzere acil insani yardım sağlandığı belirtilen açıklamada, tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanlara ambulans hizmetleri sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, VHR Programı'nın, Libya'da zorlu koşullarda bulunan Nijeryalıların güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak ve topluma yeniden entegrasyonlarını desteklemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Nijerya hükümetinin, IOM işbirliğiyle yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Acil Durum, Nijerya, Güncel, Çocuk, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı, Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programıyla ülkesine döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:34:56. #7.13#
SON DAKİKA: Libya'da mahsur kalan 180 Nijeryalı, Gönüllü İnsani Geri Dönüş Programıyla ülkesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement