Libya'da Seçim Vizyonu: Geçiş Aşamalarını Tamamlayın

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Birleşmiş Milletler (BM) İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) heyetiyle, Ulusal Birlik Hükümetinin geçiş aşamasını sonlandırıp kapsamlı seçimlerin yapılmasına yönelik vizyonunu paylaştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) performansının değerlendirmesini yapmak üzere Libya'yı ziyaret eden OIOS heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

Başbakan Dibeybe'nin toplantıda, BM'nin Libya'daki siyasi süreci desteklemedeki rolünden övgüyle söz ettiği kaydedildi.

Dibeybe'nin BM heyetine, hükümetinin "ülkede meşruiyeti yenilemek ve istikrarı sağlamlaştırmak için en iyi yol" olarak gördüğü geçiş aşamalarını sonlandırıp doğrudan kapsamlı seçimlere geçilmesine yönelik vizyonunu sunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Dibeybe'nin sunduğu "geçiş aşamalarını sonlandırıp doğrudan kapsamlı seçimlere geçilmesine yönelik vizyonun" içeriğinden bahsedilmedi.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde yer alan Temsilciler Meclisi (TM) seçim kanunları konusunda anlaşamıyor.

TM'nin üst kanadı olan Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.???????