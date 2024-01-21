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Libya'da Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı - Son Dakika
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Libya'da Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı

Libya'da protestocuların baskını sonrası kapatılan Şerare Petrol Sahası, 18 gün sonra yeniden açıldı. Protestocuların taleplerinin yerine getirilmesinin ardından petrol sahası, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı ile varılan uzlaşının ardından tekrar faaliyete geçti. Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip olup, ülkenin petrol ihracatını olumsuz etkileyen çatışmalar nedeniyle genişleme planlarını geciktirmişti.

Libya\'da Şerare Petrol Sahası yeniden açıldı
21.01.2024 - 17:39,
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Libya'da protestocuların baskını sonrası 3 Ocak'ta kapatılan Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığı bildirildi.

Protestocular Şerare Petrol Sahası önünde açıklamada bulundu.

Yaklaşık 18 gün önce protesto amaçlı baskın düzenleyerek ülkenin en büyük petrol sahalarından biri olan Şerare'yi kapatan protestocular, petrol sahasının Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat Ömer bin Kıdara ile varılan uzlaşının ardından tekrar açıldığını açıkladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah, Özgür Libya televizyon kanalına yaptığı açıklamada protestocuların taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığını doğruladı.

Başkent Trablus'un 800 kilometre güneyindeki Murzuk Çölü'nde 1980 yılında keşfedilen Şerare Petrol Sahası, günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip.

Geçtiğimiz 5 yılda Libya'da meydana gelen şiddetli çatışmalar, petrol ihracatında önemli bir düşüşe neden olurken, petrol üretimini günde iki milyon varile çıkarmayı amaçlayan genişleme planlarını da geciktirmiş oldu.

Kaynak: AA
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