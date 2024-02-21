Libya\'da Temsilciler Meclisi Başkanı, hükümete fon sağlanmaması talimatı verdi

Güncel

Libya'nın doğusunda Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinin (TM) Başkanı Akile Salih, kamu kurumlarına, görev süresinin dolduğunu gerekçe göstererek Başbakan Abdulhamid Dibeybe hükümetine fon sağlanmaması talimatı verdi.

TM Başkanı Salih, Libya Merkez Bankası, Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Ekonomik Kalkınma Fonu, Başsavcılık ve Telekomünikasyon Şirketi'nin de aralarında bulunduğu kamu kurumlarına hükümete fon sağlanmaması konusunda talimat mektubu gönderdi.

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev süresi sona eren Ulusal Birlik Hükümeti'ne her ne şekilde olursa olsun fon sağlaması yasaktır." ifadelerinin yer aldığı mektupta, kamu kurum ve kuruluşları idarecilerinin hükümete fon sağlaması durumunda haklarında hukuki işlem yapılacağı belirtildi.

Dibeybe ve hükümet yetkililerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya Başbakanı Dibeybe, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ocak ayı maaşlarının memurların hesabına henüz yatmamış olmasından bütçeyi onaylamadığı için TM'nin sorumlu olduğunu belirtmişti.

Libya'nın doğusu ve batısında Şubat 2022'den bu yana iki farklı hükümet bulunuyor ve bu durum ülkedeki siyasi sürecin ilerlemesinde tıkanıklığa neden oluyor. Ülkenin doğusunda, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) atadığı Usame Hammad hükümeti bulunurken batısında BM'nin meşru kabul ettiği Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti görevini sürdürüyor.