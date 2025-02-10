Libya'da Toplu Mezarlar Keşfedildi - Son Dakika
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Libya'da Toplu Mezarlar Keşfedildi

IOM, Libya'da göçmenlere ait iki toplu mezarın bulunmasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

10.02.2025 19:47
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da onlarca göçmenin cesedinin bulunduğu iki toplu mezarın keşfedilmesiyle ilgili derin endişe duyulduğunu bildirdi.

IOM, Libya'da bulunan toplu mezarlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Libya'da onlarca göçmenin cesedinin bulunduğu ve bazı cesetlerde kurşun yarasının olduğu iki toplu mezarın keşfedilmesi karşısında şoka uğradık ve derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Toplu mezarların, polis baskını sonrası yüzlerce göçmenin insan kaçakçılarından kurtarılmasıyla bulunduğu kaydedilen açıklamada, ölüm nedeninin ve ölülerin uyruklarının hala bilinmediği kaydedildi.

Libyalı yetkililerin bu ölümleri soruşturma çabalarının takdir edildiği açıklamada, yetkililere, BM ortak kuruluşlarıyla birlikte düzensiz göçmenlerin cansız bedenlerinin onurlu bir şekilde kurtarılması, onların kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerine haber verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Libya Misyon Şefi Nicoletta Giordano, "Bu can kayıpları, tehlikeli yolculuklara çıkan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin bir başka trajik hatırlatıcısı." ifadelerini kullandı.

Bu yolculuklar boyunca çok fazla göçmenin ağır sömürü, şiddet ve istismara maruz kaldığını kaydeden Giordano, bu durumun, insan haklarına öncelik verme ve risk altında olanları koruma ihtiyacına işaret ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya'da Toplu Mezarlar Keşfedildi - Son Dakika

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