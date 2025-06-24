Libya'da Türkiye Bursları Mülakatları Gerçekleşti - Son Dakika
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Libya'da Türkiye Bursları Mülakatları Gerçekleşti

Libya\'da Türkiye Bursları Mülakatları Gerçekleşti
24.06.2025 15:09
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YTB, Libya'nın Trablus, Misrata ve Bingazi kentlerinde Türkiye Bursları için mülakat yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Libya'ın başkenti Trablus ile Misrata ve Bingazi kentlerinde Türkiye Bursları için sınav ve mülakat yaptı.

Libya'nın dört bir yanından Türkiye Burslarına başvuran başarılı öğrenciler, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası standartlarda eğitim imkanı yakalamayı hedefliyor.

YTB Gelişim Programları Koordinatörü Sefa Dirican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların çok yönlü ve güçlü olduğunu, Türkiye Bursları aracılığı ile bilim insanları, akademisyenler ve liderler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Trablus ve Misrata'nın yanı sıra, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl Bingazi'de de mülakatlar gerçekleştirdik." diyen Dirican, Türkiye Bursları kapsamında mezun olup ülkesine dönen Libyalı gençlerin iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını, öğrendikleri Türkçe ve uluslararası eğitim tecrübeleriyle ülkelerinde fark yarattıklarını kaydetti.

Libya'da 2025 yılı Türkiye Bursları için yaklaşık 600 öğrenci başvurdu

Dirican, Libya'da çok sayıda başarılı öğrenci olduğunu, ülkelerinin kalkınmasında önemli rol oynayabilecek genç zihinlerin Türkiye'de eğitim almalarının iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceğini ifade etti.

Türkiye'de kendi imkanlarıyla okuyan Libyalı öğrenciler ile birlikte Türkiye Bursları kapsamında eğitimine devam eden 200'den fazla öğrenci bulunduğunu aktaran Dirican şunları kaydetti:

"Libya'da 2025 yılı Türkiye Bursları için yaklaşık 600 başvuru aldık. Lisans, yüksek lisans ve doktora için yaklaşık 170 öğrenci ile mülakat yaptık. Libya'dan iyi sayıda başvuru aldık fakat ülkenin potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda, bu sayıların çok ötesine geçilebilir."

Sınavlar Trablus Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Merkezinde yapıldı

Trablus Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Dr. Ahmet Yusuf Özdemir de, YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları sınav ve mülakatlarına ev sahipliği yapmaktan YEE olarak gurur duyduklarını söyledi.

"Ülkeler arasındaki işbirliğini ve toplumlar arasındaki ortak anlayışı güçlendirmeye kendini adamış geleceğin liderlerini yetiştirmek ve bu liderleri kapsayan bir dayanışma ağı oluşturmayı amaçlayan Türkiye Burslarının Libya ve Türkiye arasındaki ilişkilere olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyoruz." diyen Özdemir, YEE'nin Trablus'ta Türkçe eğitimi, Türk kültürü, sanatı, mutfağı gibi pek çok alanda etkinliğe hazırlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bingazi, Misrata, Türkiye, Güncel, Eğitim, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Türkiye Bursları Mülakatları Gerçekleşti - Son Dakika

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