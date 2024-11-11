Libya'dan İsrail'e Sert Tedbir Çağrısı

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Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, İsrail'in işlediği suçların durdurulması için sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Menfi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

"Bugünkü toplantımız tarihi bir toplantıdır ve Gazze'deki soykırımı durdurma yönündeki kolektif irademizi somutlaştırmaktadır. " diyen Menfi, İsrail'in işlediği suçların durdurulması için sert tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Menfi, bölge halklarının İsrail'in barbar saldırıları karşısında aciz kalan dünya düzeninin ne işe yaradığını merak ettiğini aktardı.

Filistin ve bölgede barış sağlanana kadar bu toplantıları sürdüreceklerini belirten Menfi, Filistin Devletini tanıyan ülkeleri tebrik ettiğini ifade etti.