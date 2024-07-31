Libya Devlet Yüksek Konseyi, İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı

Libya Devlet Yüksek Konseyi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı.
Libya Devlet Yüksek Konseyinin sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, İslam ümmeti, Filistin halkı ve Hamas'a başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Libya Devlet Yüksek Konseyi, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı büyük mücahit İsmail Heniyye'nin şehadeti nedeniyle başsağlığı diliyor." ifadeleri kullanıldı.
Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması
Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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