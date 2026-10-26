Libya Dışişleri, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD maslahatgüzarından düzeltme istedi

TRABLUS, 26 Ekim (Xinhua) -- Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Libya ve halkına yönelik "hakaret teşkil eden ifadeler" nedeniyle ABD'nin Trablus Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırarak protestosunu iletti.

Bakanlık tarafından pazar günü yapılan açıklamada, ABD'li diplomata protesto notası verilerek, söz konusu ifadelere ilişkin resmi bir açıklama ve düzeltme talep edildiği aktarıldı.

Libya halkının onurunu zedeleyen hiçbir açıklamanın kabul edilmeyeceğini vurgulayan bakanlık, ülkenin seçim tartışmalarına veya iç siyasi hesaplara konu edilmesini kesin bir dille reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü Georgia eyaletinde düzenlenen seçim mitinginde göç politikalarını eleştirerek, Libya, Yemen, Haiti ve Somali'yi "terörün kol gezdiği ülkeler" olarak nitelendirmişti.

Söz konusu açıklamalar, Libya'daki siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş çaplı tepkiye yol açtı.