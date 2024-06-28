Libya Kızılayı ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, sel felaketinden zarar görenlere yardım için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Libya Kızılayı ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, sel felaketinden zarar görenlere yardım için anlaşma imzaladı

Libya Kızılayı, Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinden zarar görenlere yardım ulaştırılması konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, 9 bölgedeki ihtiyaç sahiplerine 72 bin gıda kolisinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Sel felaketinde binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve kayıp olarak bildirilmiştir.

28.06.2024 00:43
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Libya Kızılayı, Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran sel felaketinden zarar görenlere yardım ulaştırılması konusunda anlaşma imzaladı.

Libya Kızılayından yapılan açıklamada, Bingazi kentindeki Genel Sekreterlik merkezinde, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile düzenlenen imza töreni hakkında bilgi verildi.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi ile selden zarar gören kentlerde gıda yardımı dağıtımı projesine yönelik idari program anlaşması imzaladığı kaydedilen açıklamada, ülkenin doğusundaki 9 bölgede ihtiyaç sahiplerine 72 bin gıda kolisinin ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Gıda kolisi dağıtımı programının 2024 yılı sonuna kadar 5 aşamada tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" kasırgası, 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine yol açmıştı.

Libya hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Kızılayı ve Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, sel felaketinden zarar görenlere yardım için anlaşma imzaladı - Son Dakika

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