Libya, Kuveyt ve İİT İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki terör saldırısını kınadı

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Libya, Kuveyt ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

Libya Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Libya Dışişleri Bakanlığı, bu üzücü olayda kardeş Türk halkı ve hükümetiyle dayanışmasını teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, Libya'nın terörün her şeklini reddeden tutumuna vurgu yapıldı.

Kuveyt

Kuveyt, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in şiddeti ve terörizmi kategorik olarak reddettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye "en içten başsağlığı dilekleri" iletildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Adalet Sarayı'na yönelik terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı ifade edildi.

İİT'nin Türk hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden her türlü terör eyleminin kınandığı teyit edildi.