Libya Merkez Bankası Krizi Çözüldü

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Libyalı ekonomi uzmanları, ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi ile başkent Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyinin Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaşmasının ardından uluslararası bankaların işlemlere yeniden başlamasını umuyor.

Libya'da iki aydır gündemi meşgul eden ve ülkenin doğusu ile batısı arasındaki bölünmüşlüğün merkezine oturan Merkez Bankası krizi, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda Merkez Bankası yönetimi konusunda anlaşmasıyla sona erdi.

Devlet Yüksek Konseyinin onayını sunmasının ardından Temsilciler Meclisinde 30 Ekim'de yapılan oturumda Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa'nın, yardımcısı olarak da Meri Berasi'nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanmasına karar verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Amerikan ve uluslararası bankaların "son dönemde alınan önlemlerin belirsizliği nedeniyle" Libya Merkez Bankası ile finansal işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu. ABD'nin SWIFT işlemlerini hala açmamış olması Libya ekonomisini uluslararası bankacılık sisteminden izole bir durumda tutuyor.

Libyalı uzmanlar, ABD ve uluslararası bankaların Libya Merkez Bankası ile durdurduğu işlemlere yeniden başlatıp başlamayacağı ve krizin tamamıyla son bulup bulmadığı konularını AA muhabirine değerlendirdi.

Sorun çözüldü, ABD SWIFT işlemlerini açacaktır

Libyalı siyasi analist ve ekonomi uzmanı Vahid el-Cebbu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya Merkez Bankası sorununun Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi arasında Naci İsa'nın Başkan olarak atanması konusunda imzalanan anlaşmayla sona erdiğini söyledi.

"ABD'nin SWIFT işlemlerini açmasını tabii bir durum olarak görüyorum. ABD ve Avrupa bankaları rutin bir prosedür olarak bunu yapacaktır." diyen Cebbu, Libyalı taraflar arasındaki Merkez Bankası sorununun "bütünüyle" çözüldüğünü ve uluslararası bankaların Libya Merkez Bankası ile yeniden işlemlere kısa süre içinde başlayacağı görüşünü paylaştı.

Cebbu, Bankanın Başkanı olarak İsa'nın ve Yardımcısı olarak Berasi'nin belirlenmesi konusunda nasıl anlaşmaya varıldıysa, Başkan ve Yardımcısının belirleyeceği yönetim kurulu üyelerinin de Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi tarafından benimseneceği değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası konusunda Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasında varılan anlaşmanın diğer kurumlar üzerindeki anlaşmazlıkların çözülmesi yolunda olumlu bir adım olduğunu kaydeden Cebbu, sonraki süreçte de seçim kanunları konusundaki anlaşmazlığın çözülerek siyasi sürecin ilerlemesini umduğunu ifade etti.

"SWIFT meselesi yeni yönetim tarafından yazışmalar yoluyla çözülecektir"

Zeytuna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Mesud es-Sillami de, Temsilciler Meclisi tarafından Naci İsa'nın Merkez Bankasına Başkan ve Meri Berasi'nin Yardımcısı olarak atanmasıyla (konu ile ilgili ) gerçek bir rahatlama ve ilerleme kat edildiğini söyledi.

Merkez Bankası krizinin çözümünde ABD'nin Libyalı taraflar üzerindeki baskısının önemli bir payı olduğu görüşünü paylaşan Sillami, "Merkez Bankası konusunda varılan anlaşmayı özellikle ABD ve AB ülkeleri memnuniyetle karşıladığı için uluslararası bankalar Libya Merkez Bankası ile işlem yapmaya yeniden başlayacak ve SWIFT meselesi yeni yönetim tarafından yazışmalar yoluyla çözülecektir." ifadelerini kullandı.

Libya dinarı anlaşmadan sonra toparlanma yaşadı

Sillami, Bankanın yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi konusunda bir sorun çıkacağını sanmadığını, taraflar arasında önceden isimlerin bile belirlenmiş olabileceğini ve kriz sürecinde kapanan petrol sahalarının da kısa sürede açılacağı değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların vardığı anlaşmanın ardından Libya dinarının değer kazanması konusuna da değinen Sillami, şunları kaydetti:

"Libya dinarı anlaşmadan sonra bir toparlanma yaşadı, ancak Libya dinarının yabancı para birimleri karşısındaki eski durumuna dönmesi sadece Merkez Bankası krizinin çözülmesine bağlı değil, aynı zamanda ekonomi politikasının da yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Dinarın değerindeki iyileşme siyasi istikrar durumuna bağlıdır."

Libya'da Merkez Bankası krizi

Temsilciler Meclisi 12 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, Ulusal Birlik Hükümeti'ne (Trablus) verilen güvenoyunu geri çektiğini ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin "Libya orduları başkomutanlığı" sıfatını kendisinden geri alarak bu unvanı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devrettiğini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise Temsilciler Meclisine cevabını Merkez Bankası üzerinden vermiş ve 18 Ağustos'ta Libya Merkez Bankasına yeni bir başkan ve yönetim kurulu atadığını açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Ülke gündeminde yaklaşık 2 aydır siyasi gerginliği tırmandıran Merkez Bankası krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun girişimiyle Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi temsilcileri bir araya gelerek 26 Eylül'de Bankayı yönetecek başkan ve yardımcısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Temsilciler Meclisinde dün yapılan oturumda, Merkez Bankası Başkanı olarak Naci İsa'nın, yardımcı olarak da Meri Berasi'nin 10 gün içinde Bankanın yönetim kurulu üyelerini belirlemeleri şartıyla atanmasına karar verilmişti.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini, 2011 yılından Başkanlık Konseyinin yeni yönetim atadığı 22 Ağustos'a kadar Temsilciler Meclisinin de son dönemde desteklediği Sıddık el-Kebir yürütüyordu.