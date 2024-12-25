Libya, Nijerli Göçmenleri Geri Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya, Nijerli Göçmenleri Geri Gönderiyor

Libya, Nijerli Göçmenleri Geri Gönderiyor

Libya, 12 yıl aradan sonra 400 Nijerli düzensiz göçmeni kara yoluyla ülkelerine gönderdi.

25.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya makamları, 12 yıl aranın ardından ilk kez karayoluyla Nijerli 400 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birimin, 12 yıl aranın ardından ilk kez kara yoluyla Nijerli düzensiz göçmenleri ülkelerine göndermeye başladığını söyleyen Bureydia, şunları kaydetti:

"Nijerli 400 düzensiz göçmeni bugün ülkelerine gönderiyoruz. Kara yoluyla ülkelerine ulaşacaklar."

Nijerli göçmenler, Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden ilgili geri dönüş evraklarını teslim aldıktan sonra otobüslerle ülkelerine yola çıktı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya, Nijerli Göçmenleri Geri Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:11 Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
18:42 Suriye’de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
18:38 Türkiye’nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek
18:11 Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
16:52 PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
06:40 Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı Yeni asgari ücretle arabuluculuk ve bilirkişi ücretleri de arttı
06:16 Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek Trump idam cezalarını uygulamaya devam edecek
01:45 DİSK’ten asgari ücret zammı tepki DİSK'ten asgari ücret zammı tepki
01:14 Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener’le şarkı söyledi Ali Koç sahneye çıktı, Hande Yener'le şarkı söyledi
00:53 Suriye İran’a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor Suriye İran'a 300 milyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor
00:14 Suriye’nin yeni yönetiminden İran’a uyarı Suriye'nin yeni yönetiminden İran'a uyarı
23:46 ABD’de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı ABD'de eşcinsel bir çift, çocuklarına cinsel istismardan 100 yıl hapis cezası aldı
23:34 Mansur Yavaş’tan ’asgari ücret’ tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor Mansur Yavaş'tan 'asgari ücret' tepkisi: Milyonların alın terini yok sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 19:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: Libya, Nijerli Göçmenleri Geri Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.