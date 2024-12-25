Libya, Nijerli Göçmenleri Geri Gönderiyor

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Libya makamları, 12 yıl aranın ardından ilk kez karayoluyla Nijerli 400 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi.

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'daki düzensiz göçmenleri geri gönderme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birimin, 12 yıl aranın ardından ilk kez kara yoluyla Nijerli düzensiz göçmenleri ülkelerine göndermeye başladığını söyleyen Bureydia, şunları kaydetti:

"Nijerli 400 düzensiz göçmeni bugün ülkelerine gönderiyoruz. Kara yoluyla ülkelerine ulaşacaklar."

Nijerli göçmenler, Yasa Dışı Göçle Mücadele Biriminden ilgili geri dönüş evraklarını teslim aldıktan sonra otobüslerle ülkelerine yola çıktı.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.