Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, Nijerya uyruklu 150 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderdi

Libya Yasadışı Göçle Mücadele Birimi, Nijerya uyruklu 150 düzensiz göçmenin Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile işbirliği içinde ülkelerine gönderildiğini bildirdi.
Libya Yasadışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan açıklamada, sınır dışı edilen düzensiz göçmenler hakkında bilgi verildi.
Nijerya uyruklu 150 kişinin IOM ile işbirliği içinde Bingazi'deki Uluslararası Benina Havalimanından ülkelerinin başkentindeki Uluslararası Abuja Havaalanına gönderildiği kaydedildi.
Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, 2023'te yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü. Son olarak, 4 Şubat'ta 327 Nijeryalı düzensiz göçmen Libya'dan ülkelerine yollanmıştı.
Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorluyor, Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.
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