Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağışların ardından yollar sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağışların ardından yollar sular altında kaldı. 14 Ekim'de Xinhua tarafından bildirilen olaya göre kentteki yollar şiddetli yağışlar nedeniyle suyla doldu.
TRABLUS, 14 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta şiddetli yağışların ardından yollar sular altında kaldı.
Kaynak: Xinhua
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