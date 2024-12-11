Libya'nın Misrata ve Tacura kentlerindeki Suriyeliler, Baas rejiminin düşmesini kutladı

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Libya'nın batısındaki Misrata ve Tacura kentlerinde Suriyeliler, ülkelerinde 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesini kutladı.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata ve Tacura kentlerinde çok sayıda Suriyelinin ülkelerinde Esed rejiminin düşmesini kutladığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda da, kutlama yapan Suriyelilerin tekbirlerle ülkeleri ve Libya'nın bayraklarını taşıdığı görüntüler yer aldı.

Başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı yakınında da 8 Aralık'ta yüzlerce Suriyeli, Baas rejiminin devrilmesini kutlamıştı.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçmıştı.