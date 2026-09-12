Libya Savunma Bakanlığı, Misrata üzerinden Rus gemilerinin vurulduğu haberlerini yalanladı - Son Dakika
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Libya Savunma Bakanlığı, Misrata üzerinden Rus gemilerinin vurulduğu haberlerini yalanladı

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Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Misrata'dan Akdeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Libya Savunma Bakanlığı, uluslararası basında "Ukrayna'nın Misrata'dan Akdeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığı" yönündeki haberleri yalanladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin Bakanlık tarafından takip edildiği belirtildi.

Libya toprakları, hava sahası veya kara sularının herhangi bir yabancı tarafa, devlete ya da gruba karşı kullanılmasına izin verilmediği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda Savunma Bakanlığı, Misrata Askeri Üssü'nün veya herhangi bir ulusal askeri tesisin, Libya devletinin egemenlik görevleri kapsamı dışında, her ne türde olursa olsun saldırı başlatma veya askeri operasyon gerçekleştirme platformu olarak kullanılmasına izin veren bir anlaşma, düzenleme veya koordinasyonun bulunduğunu kesin bir dille yalanlamaktadır."

Dost ülkelerle yapılan her türlü askeri iş birliğinin resmi ve hukuki çerçevelere tabi olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, medya kuruluşlarına doğruluk ilkelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

CNN'de bugün yayınlanan bir haberde, Libya'daki bir Ukraynalı deniz dronu operatörünün CNN'e konuştuğu ve Ukrayna birliklerinin, yerel güçleri eğitme karşılığında Rusya'nın filosuna saldırmak amacıyla Misrata'daki uluslararası askeri üssü bir kalkış merkezi olarak kullandığını söylediği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Savunma Bakanlığı, Misrata üzerinden Rus gemilerinin vurulduğu haberlerini yalanladı - Son Dakika

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