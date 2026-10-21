Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ile deniz mutabakatını oy birliğiyle kabul etti - Son Dakika
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Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ile deniz mutabakatını oy birliğiyle kabul etti

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Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ile deniz mutabakatını oy birliğiyle kabul etti
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Libya Temsilciler Meclisi, 2019'dan beri yürürlükte olan Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını oy birliğiyle kabul etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek dışarıdan yapılan itiraz ve karşı iddiaların hükmü olmadığını söyledi.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'dan beri yürürlükte olan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabul etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İki egemen devletin karşılıklı iradesiyle attığı bu adıma yönelik dışarıdan yapılan itiraz ve karşı iddiaların bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'dan beri yürürlükte olan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı oy birliğiyle kabulünü memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gelişmenin, dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine, her iki ülkenin meşru hak ve menfaatlerinin korunmasına ve Akdeniz'de barış, güvenlik ve istikrarın kalıcı hale gelmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İki egemen devletin karşılıklı iradesiyle attığı bu adıma yönelik dışarıdan yapılan itiraz ve karşı iddiaların bizim açımızdan hiçbir hükmü yoktur. Türkiye ile Libya, kendi geleceklerine ilişkin kararları alma iradesine ve kudretine sahiptir. Türkiye, güçlü ve ilkeli dış politikası ile hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunurken Akdeniz havzasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm bölge ülkeleriyle diyalog ve iş birliğini geliştirmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
Numan KurtulmuşDış PolitikaPolitikaTürkiyeGüncelLibyaDünyaSon Dakika

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