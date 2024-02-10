Libya Ulusal Petrol Kurumu, Bloomberg News\'in iddialarını kınadı

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Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), "Bloomberg News'in hükümetin sübvansiyon programı kapsamında Libya'ya ithal edilen petrolün yüzde 40'ının ülke dışına kaçırıldığı" iddiasının yer aldığı raporu kınadı.

NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, Libya'da petrol ihraç etme yetkisine sahip tek kuruluşun NOC olduğu, deniz taşımacılığı yoluyla ihraç edilen tüm petrol tankerleri hakkında savcılığa rapor sunulduğu belirtildi.

Bloomberg News'in yayımladığı raporda yer alan NOC'a bağlı Brega Petrol Pazarlama Şirketinin logosunun bulunduğu sahte belgelerle Bingazi'den petrol ihraç edildiğine ilişkin suçlamaların kınandığı açıklamada, NOC'un ülke içinde ve dışında söz konusu suçlamalarla ilgili hukuki tedbirlere başvuracağı aktarıldı.

Açıklamada, NOC'un bu konuda her türlü bilgi ve desteğin sağlanması konusunda Başsavcılık ile tam işbirliği içinde olduğu ifade edildi.

Bloomberg News'te yer alan raporda, (petrol sahalarının çeşitli nedenlerle kapatıldığı dönemlerde) hükümetin sübvansiyon programı kapsamında dışarıdan ( Rusya'dan) ithal ettiği petrolün yüzde 40'ının (5 milyar dolar değerinde) Brega Petrol Pazarlama Şirketinin logosunun yer aldığı sahte belgeler hazırlanarak bazı Avrupa ülkelerine kaçırıldığı iddia edilmişti.