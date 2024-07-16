Libya ve Çad, Akdeniz'deki Göç Sorununa Çözüm Arayışında

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby, Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu ve bunun getirdiği zorluklara sürdürülebilir çözüm bulma yollarını ele aldı.

Libya resmi ajansı LANA'nın haberine göre, ülkede düzenlenecek Trans-Akdeniz Göç Forumu'na katılmak üzere başkent Trablus'a gelen Çad Cumhurbaşkanı Deby ile Başbakan Dibeybe bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak çıkarları ilgilendiren konular, Akdeniz'deki göç sorunu ve düzensiz göçün getirdiği zorluklara sürdürülebilir çözüm bulma yolları değerlendirildi.

Başkent Trablus'ta yarın düzenlenecek Trans-Akdeniz Göç Forumu'na Afrika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda lider ve bakanın katılması bekleniyor.