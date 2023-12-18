 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Libya ve İtalya arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya ve İtalya arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı

Libya Ulaştırma Bakanlığı ve İtalya Sivil Havacılık Kurumu, hava taşımacılığında işbirliğine yönelik iki anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, Avrupa ile Libya arasında seferlerin yeniden başlatılmasını kolaylaştıracak ve sivil havacılık personelinin verimliliğini artıracak.

Libya ve İtalya arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı
18.12.2023 - 11:32,  Güncelleme: 11:34
Abone Ol

TRABLUS, 18 Aralık (Xinhua) -- Libya Ulaştırma Bakanlığı ve İtalya Sivil Havacılık Kurumu, hava taşımacılığında işbirliğine yönelik iki anlaşma imzaladı.

Libya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Pierluigi Di Palma ve Libya Ulaştırma Müsteşarı Khaled Swesi, Pazar günü Trablus'ta bir hava taşımacılığı anlaşması ile bir teknik işbirliği mutabakatı imzaladı.

Açıklamaya göre, hava taşımacılığı anlaşması Avrupa ile Libya arasında seferlerin yeniden başlatılmasını kolaylaştırırken, sivil havacılık kurumları arasındaki teknik işbirliği mutabakatı ise sivil havacılık personelinin verimliliğini artırmaya katkıda bulunacak.

Libya ile İtalya arasındaki direkt uçuşlar yaklaşık 10 yıllık aradan sonra Eylül ayı başlarında yeniden başlatılmıştı.

Avrupa Komisyonu, 2014'ün Aralık ayında güvenlik gerekçelerini öne sürerek Libyalı tüm havayolu şirketlerinin Avrupa Birliği hava sahasında faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

ulaştırma bakanlığı, İtalya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya ve İtalya arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
10:45 Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Libya ve İtalya arasında hava taşımacılığı anlaşması imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement