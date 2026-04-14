Libya ve İtalya, Göçle Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Libya ve İtalya, Göçle Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor

14.04.2026 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya İçişleri Bakanı Trablusi, İtalyan mevkidaşıyla yasa dışı göçle mücadele için bir araya geldi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, İtalyan mevkidaşı Matteo Piantedosi ile yasa dışı göçle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trablusi'nin iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi konuyu görüşmek üzere Roma'da İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, güvenlik mekanizmalarının geliştirilmesi, kaçakçılık ve insan ticareti ağlarıyla mücadele, sınır güvenliğinin artırılması ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Trablusi'nin görüşmede, Libya'nın coğrafi konumu itibarıyla yasa dışı göç olgusundan en çok etkilenen ülkelerden biri olduğunu ve ülkesinin yasa dışı göçle mücadelede önemli çabalar gösterdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Piantedosi'nin de, Libya İçişleri Bakanlığının yasa dışı göç konusundaki çabalarını takdir ettiği ve iki ülke arasında işbirliğinin devam etmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, İtalya hapishanelerinde tutuklu Libyalıların hukuki ve insani durumlarının da ele alındığı ifade edildi.

Libya İçişleri Bakanı Trablusi, 7 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İtalya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya ve İtalya, Göçle Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:08:54. #7.13#
SON DAKİKA: Libya ve İtalya, Göçle Mücadelede İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.