Libya ve Mısır, petrol projelerinin uygulanması için işbirliği değerlendirdi

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Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat bin Kıdara ile Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, Libya'daki petrol projelerinin uygulanması konusunda iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

Libya resmi ajansı LANA'nın haberine göre, NOC Başkanı Kıdara, Uluslararası Mısır Enerji Konferansı ve Fuarı'na katılmak için gittiği Kahire'de Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Molla ile bir araya geldi.

Görüşmede NOC Başkanı Kıdara, Libya'da petrol projelerinin hayata geçirilmesinde Mısır için pek çok fırsat ve işbirliği alanı bulunduğunu söyledi.

Mısırlı Bakan Molla da ülkesindeki petrol şirketleri aracılığıyla Libya'daki projelerin uygulanması konusunda Trablus ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Molla, Libya'nın işbirliği talebi çerçevesinde ülkesindeki petrol sektöründe uzman merkezlerin Libyalılara eğitim vermeye hazır olduğunu belirtti.