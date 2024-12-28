Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Libya heyeti, Suriye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli görüşmeler yaptı.

28.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından gönderilen Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi başkanlığındaki üst düzey heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali el-Abid ile Askeri İstihbarat Müdürü Mahmud Hamza'nın da yer aldığı, Bakan Lafi başkanlığındaki üst düzey heyet, Şara ile görüşmesinde Suriye'ye desteklerini iletti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliği olanakları ele alındı.

Bölgede tanık olunan risklerin değerlendirildiği görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan ortak çıkarlar konuşuldu.

Görüşmede, Libya ve Suriye halklarının ortak çıkarlarına hizmet etmek üzere ortak çalışma mekanizmaları geliştirmenin ve diyaloğu artırmanın önemi vurgulandı.

Lafi, Başbakan Dibeybe'nin Suriye'deki yeni yönetime ve Suriye halkına selamlarını ileterek, Libya'nın Suriye halkına desteğini ve onların hak ve özgürlüklerinden yana tutumunu vurguladı.

İki ülke arasında diplomat değişimi ve seyahatin planlandığını belirten Lafi, Libya ile Suriye arasında seyahatler başlayacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.