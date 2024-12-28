Libya ve Suriye Arasında İşbirliği Görüşmeleri

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından gönderilen Libya İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid el-Lafi başkanlığındaki üst düzey heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Libya Çalışma ve Rehabilitasyon Bakanı Ali el-Abid ile Askeri İstihbarat Müdürü Mahmud Hamza'nın da yer aldığı, Bakan Lafi başkanlığındaki üst düzey heyet, Şara ile görüşmesinde Suriye'ye desteklerini iletti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ile siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki işbirliği olanakları ele alındı.

Bölgede tanık olunan risklerin değerlendirildiği görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunan ortak çıkarlar konuşuldu.

Görüşmede, Libya ve Suriye halklarının ortak çıkarlarına hizmet etmek üzere ortak çalışma mekanizmaları geliştirmenin ve diyaloğu artırmanın önemi vurgulandı.

Lafi, Başbakan Dibeybe'nin Suriye'deki yeni yönetime ve Suriye halkına selamlarını ileterek, Libya'nın Suriye halkına desteğini ve onların hak ve özgürlüklerinden yana tutumunu vurguladı.

İki ülke arasında diplomat değişimi ve seyahatin planlandığını belirten Lafi, Libya ile Suriye arasında seyahatler başlayacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.