Libyalı Milis Lideri Berlin'de Gözaltına Alındı

Almanya'nın Berlin Brandenburg Havalimanı'ndan Tunus'a seyahat eden Libyalı milis lider Halid el-Hişri'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Spiegel'in Brandenburg Cumhuriyet Başsavcılığına dayandırdığı haberine göre, Libya'nın başkenti Trablus'taki milis gruplarından "Rada"nın önde gelen üyelerinden el-Hişri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından, Libya'da işlenen tecavüz, işkence ve cinayet, insan kaçırma, yağma ve esirlere kötü muamele gibi ciddi suçlamalarla bağlantılı tutuklama emri bulunuyor.

Berlin havalimanından Tunus'a seyahat etmek isteyen, "el-Buti" takma adıyla da bilinen 46 yaşındaki el-Hişri, yakalanarak gözaltına alındı.

El-Hişri'nin UCM'ye sevk edilmesi durumunda, Mahkemenin, Libya soruşturmasını başlatmasından bu yana Lahey'de yargılanacak ilk Libyalı zanlı olacağı ifade edildi.

Libya'daki milis gruplarından "Rada", Uluslararası Mitiga Havalimanı'nı uzun süre kontrol altında tutmuş, hükümetin baskısının ardından geçen yıl havalimanındaki güçlerinin bir bölümünü çekmişti.