Libyalı Öğrenciler Türkiye Fuarına Yoğun İlgi Gösterdi

09.05.2026 19:41
Trablus'ta düzenlenen fuara 1840 Libyalı öğrenci katıldı; Türk üniversiteleri hakkında bilgi aldılar.

Libyalı öğrenciler, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 15 üniversitenin eğitim programlarını tanıttığı fuara yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Trablus'ta düzenlenen fuarda öğrenciler, üniversite temsilcileriyle görüşerek eğitim programları, burs olanakları, başvuru süreçleri ve kampüs yaşamı hakkında bilgi alma imkanı buldu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Suat Özbek, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara ilginin yüksek olduğunu Libyalı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Fuarda 15 Türk üniversitesinin eğitim öğretim programlarını tanıttığını kaydeden Özbek, "Fuardaki üniversitelerimizin stantlarını tek tek dolaştık. Üniversitelerimizin temsilcileri şimdiden çok sayıda Libyalı öğrencinin kayıt başvurunda bulunduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Fuara "milli katılım" kapsamında devlet desteği olduğunu kaydeden Özbek, bu fuarların her sene güçlenerek tekrar etmesini umut ettiğini aktardı.

Fuara 1840 Libyalı öğrenci katıldı

Özbek, Türkiye'nin Libyalı öğrenciler için önemli bir alternatif konumunda olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesini, birikimini Libya'nın gelişmesine doğrudan katkı sunabileceğini görüyoruz, düşünüyoruz. Türkiye'de eğitim alan Libyalı öğrencilerin döndüğünde edindikleri birikim ve tecrübeyi ülkelerine yansıttıklarını görüyoruz."

Fuar organizatörü Hakan Çatalbaş da, fuarı Ticaret Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirdiklerini ve Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 15 üniversitenin eğitim programlarını tanıttığını söyledi.

Fuarın Libya'da ikinci kez düzenlendiğini belirten Çatalbaş, "Fuara Libyalı öğrencilerin ilgisi yoğundu, geçen yıl 600, bu yıl 1840 Libyalı öğrenci fuara katıldı." ifadelerini kullandı.

Türk üniversitelerindeki eğitim seviyesi çok gelişmiş durumda

Misrata'dan Trablus'a fuar için gelen Misrata Üniversitesi Diller Fakültesi İngilizce Bölümü mezunu Muhammed Uvvac, Türkiye'de yüksek lisans eğitimi almak istediğini söyledi.

Fuarda Türkiye'den çok sayıda üniversitenin eğitim imkanları ile ilgili bilgi alma imkanı bulduğunu kaydeden Uvvac, Libya'daki durum nedeniyle son on yılda yurt dışına eğitim için çok öğrenci gidemediğini aktardı.

Uvvac, iki ülkenin kültürel açıdan yakınlığının ve ulaşım imkanları kolay olduğu için Türkiye'deki üniversitelerin Avrupa'dakilere nazaran kendisi açısından tercih sebebi olduğunu belirtti.

Zaviye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu Muhammed Naci de, fuarın Libyalı öğrencilere eğitim açısından ciddi bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'de yüksek lisans eğitimi yapmayı hedefleyen Naci, Türk üniversitelerini tercih sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Birincisi, Türk üniversitelerindeki eğitim seviyesi çok gelişmiş durumda. İkincisi, biz Libyalılar için prosedürlerin kolaylığı. Arkadaşım Muhammed'in belirttiği gibi, bizimle Türkler arasında büyük bir yakınlık var. Orada yabancılık çekmiyorsun; yemekler ve gelenekler benzer."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
