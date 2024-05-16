Libyalı yetkililer altın kaçakçılığından gözaltına alındı - Son Dakika
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Libyalı yetkililer altın kaçakçılığından gözaltına alındı

Libyalı yetkililer altın kaçakçılığından gözaltına alındı

Libya Başsavcılığı, bazı Libyalı yetkililerin 25 tonun üzerinde külçe altın kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma sonucunda, gümrük idaresi yetkililerinin kasıtlı olarak başkalarının yasa dışı yollarla maddi menfaat elde etmesine katkıda bulunduğu ve ülke ekonomisine ciddi zarar verdiği kanıtlandı.

16.05.2024 12:09
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Libya Başsavcılığı 25 tonun üzerinde külçe altın kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bazı Libyalı yetkililerin gözaltına alınmasına karar verdi.

Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada, İç Güvenlik Teşkilatından alınan bilgiler ışığında bazı gümrük idaresi yetkililerinin yüksek miktarda altın kaçakçılığı yaptığı yönündeki iddiaya ilişkin soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Başsavcılığın, soruşturmada sanıkların kasıtlı olarak başkalarının yasa dışı yollarla maddi menfaat elde etmesine katkıda bulunduğu ve ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini gösteren kanıtlar elde ettiği kaydedildi.

Kaçakçılığa konu olan altın miktarının 25 tonun üzerinde olduğu ve Libya Gümrük İdaresi Genel Müdürü, Misrata Havalimanı Gümrük Merkezi Başkanı ve Altın İhracatı Komitesi Başkanı'nın gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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