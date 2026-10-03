Liege Belediye Başkanı Demeyer, kapatılan okulların 5 Ekim'de açılacağını duyurdu - Son Dakika
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Liege Belediye Başkanı Demeyer, kapatılan okulların 5 Ekim'de açılacağını duyurdu

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Liege'de öğrenci eylemlerindeki olaylar nedeniyle kapatılan okulların 5 Ekim Pazartesi yeniden açılması kararlaştırıldı. Başkan Demeyer, öğrencilerin güvenli karşılanması için önlem alındığını belirterek sükunet çağrısı yaptı; olaylarda son iki günde 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Belçika'nın Liege kentinde öğrenci protestolarında yaşanan olayların ardından kapatılan okulların 5 Ekim Pazartesi günü yeniden açılacağı bildirildi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer ve yerel polis teşkilatının başkanı Jean-Marc Demelenne, bu sabah Valonya-Brüksel Federasyonu, Liege ili, Liege Belediyesi ve bağımsız eğitim ağının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, öğrenci eylemleri nedeniyle kapatılan okulların pazartesi sabahı yeniden açılması kararlaştırıldı.

Demeyer, öğrencilerin huzurlu ve güvenli ortamda karşılanması için gerekli önlemlerin alındığını, polis ile sosyal hizmet görevlilerinin sokakta çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Okullarda öğrencilerle diyaloğa ve güvene öncelik verilmesi konusunda katılımcıların ortak irade gösterdiğini kaydeden Demeyer, sükunet çağrısında bulundu.

Öğrenci protestolarında olaylar yaşanmıştı

Fransa'nın ardından Belçika'nın Liege ilinde de eğitim koşullarına ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin önlemlerine karşı düzenlenen öğrenci eylemlerinde yaşanan olaylar nedeniyle belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki bazı ortaöğretim kurumları dün kapatılmıştı.

Kentte dün düzenlenen gösterilerde katılımcı sayısı 600'e ulaşmış, bazı gençler okullara zorla girmeye çalışmış, okul binalarına cisimler atılmış ve bazı iş yerleri zarar görmüştü.

Polisin müdahale ettiği olaylarda son iki günde toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Öğrenciler, sınıf mevcutlarının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA
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