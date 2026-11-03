Limak, Onikişubat beton tesisinin kapatılmadığını, yeniden yapılanma olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Limak, Onikişubat beton tesisinin kapatılmadığını, yeniden yapılanma olduğunu duyurdu

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Limak Grubu, Onikişubat Hazır Beton Tesisi'ndeki kapatma iddialarının gerçeği yansıtmadığını, işlemin grup içi yeniden yapılanma olduğunu açıkladı. Tesisin Limak Çimento bünyesinde ara vermeden çalıştığı, personelin özlük hakları korunarak Limak Çimento'ya devredildiği belirtildi.

LİMAK Grubu, Kahramanmaraş Onikişubat Hazır Beton Tesisi'nin faaliyetleri ve yapısal düzenlemelerine ilişkin açıklama yaparak, "Kamuya duyurulan işlem bir kapatma işlemi değil, grup içi bir yeniden yapılanmadır. Onikişubat tesisi Limak Çimento bünyesinde faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir" dedi.

Limak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İştiraklerimizden Limak Doğu Anadolu Çimento A.Ş'nin 31.10.2026 tarihli özel durum açıklamasının ardından, bazı basın ve internet yayın organlarında Limak grubu hakkında 'bahse konu hazır beton tesisini kapatma kararı' alındığı yönünde haberler yer almıştır. İlgili açıklamada kamuya duyurulan işlem bir kapatma işlemi değil, grup içi bir yeniden yapılanmadır. Bahsi geçen Onikişubat Tesisi daha önce Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte iken 18.08.2025 tarihinde akdedilen kira sözleşmesi ardından Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Limak Doğu Anadolu Çimento bünyesinde yapılan operasyonel verimlilik değerlendirmesi sonrasında ilgili kira sözleşmesinin karşılıklı mutabakat eşliğinde feshedilmesine karar verilmiş olup, Oniki Şubat tesisi Limak Çimento bünyesinde faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir.

Limak Doğu Anadolu Çimento 31.10.2026 tarihli özel durum açıklamasında da yer aldığı üzere, şirketin ana faaliyet konusu olan çimento üretimi başta olmak üzere diğer tüm üretim ve satış faaliyetleri olağan seyrinde devam etmekte olup Oniki Şubat tesisi bünyesinde çalışanlar personellerin iş sözleşmeleri tüm özlük hakları korunarak Limak Çimento'ya devredilmiştir. Bazı basın ve internet yayın organlarında Limak grubu hakkında " bahse konu hazır beton tesisini kapatma kararı" alındığı yönünde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Limak Grubu ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya ve yatırımlarına kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: DHA
EkonomiGüncelSon Dakika

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