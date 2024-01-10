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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." ifadelerini kullandı.

10.01.2024 - 11:59,  Güncelleme: 12:49
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Ankara'da gerçekleştirilen Ulusal Gıda Kodeksi Komisyon Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon sosu izlenimi veren ürünlerin yasaklanacağını duyurdu.

LİMON SOSU GİBİ ÜRÜNLERE YASAK GELİYOR

Yumaklı, limon suyu izlenimi veren ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, 'Son birkaç ayda tarım alanında yaptığımız devrim niteliğinde değişikliklerin yanında, gıda konusunda da reform denilebilecek düzenlemeler yaptık. Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız." dedi.

"YAPAY ET ÜRETİMİNE İZİN YOK"

Yapay et konusuna da değinen Yumaklı ayrıca "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • osman şahin: Vatandaşla dalga geçmeyi bırakın hiç inandırıcı değilsiniz Yanıtla 9 11
  • Selim Kayisi: Çiğ köfteciler Şok. Çiğ köftenin kilosu 200 liradan 300 liraya çıkacak. Yanıtla 6 3
  • Hamit Gündoğdu: Önce dışarıdan limon ithal etmek yerine ülkedeki üreticinin feryadına kulak vermek gerekmiyor mu? Yazık ağacında çürüyen narenciye yerine yapay ürünleri millete yedirenlerin önünü açık tutanlara.. Yanıtla 7 1
  • Oguz gökteke: Çiftçinin besicinin mazota tohuma yeme gübreye ihtiyacı var ziraat bankası çiftçinin malına mülküne haciz koyuyor ama milyarlarca kredi verdiği Demirören'in bir iğnesini almıyor bunları konuş ıvır zıvıra artık doyduk Yanıtla 0 0

Ankara, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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