Limyra Antik Kenti Su Altında Hayranlık Uyanıyor - Son Dakika
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Limyra Antik Kenti Su Altında Hayranlık Uyanıyor

Limyra Antik Kenti Su Altında Hayranlık Uyanıyor

Antalya'daki Limyra Antik Kenti, su altında kalan tarihi kalıntılarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

21.09.2024 11:12
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ANTALYA'daki Limyra Antik Kenti, kentin ortasından geçen nehrin altında kalan tarihi kalıntılar ile ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Suyun altında kalan kilise temeli ve sütunlu caddenin görüntüsü hayran bırakıyor.

Finike ilçesindeki, milattan önce 5'inci yüzyıla tarihlenen Limyra Antik Kenti, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Bazı dönemlerde Likya'nın başkentliğini yapan kent, zaman zaman depremler yüzünden zarar gördü. 1970 yılından bu yana kazıların devam ettiği antik kentte Ptolemaion Kilisesi olarak bilinen ve orijinal haliyle 15 metre uzunluğu olduğu düşünülen yapı ile Roma İmparatorluk döneminde inşa edilen ve Anadolu'da yaygın olarak görülen sütunlu cadde ortaya çıkarıldı. Antik kentte bulunan kilisenin temelleri ve sütunlu cadde ise kentin ortasından geçen Limyros Nehri'nin altında kalıyor. Doğal havuz işlevi gören nehir, kenti gezmeye gelenler tarafından serinlemek için tercih ediliyor. Kilisenin temelinin bulunduğu alan ise tel örgüyle kapatılıp, 'Restorasyon ve konservasyon çalışması yapılmaktadır. Girmek yasaktır' tabelası koyuldu. Antik kent ziyaretçileri, su altında kalan tarihi kalıntıların fotoğraflarını çekiyor. Tatil için bölgeye geldiklerini söyleyen Gözde Arık, "Burası çok güzel bir yer. Çok beğendik. Suya girmeyi çok istiyorduk ama yasak tabelalarını görünce vazgeçtik" dedi.

Bölgeyi çok beğendiklerini söyleyen Hakan Arık, "Çalışma devam ediyor. Burayı biraz atıl gördük ve üzüldük. Çok güzel bir yer ve çok güzel bir coğrafya. Biz sosyal medyadan görüp, bu antik kente gelmeye karar verdik. Tanıtımlarla daha fazla insan buraya çekilebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Antalya, Turizm, Güncel, Finike, Doğa, Son Dakika

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