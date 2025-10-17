Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sunuldu

Zorunlu lise eğitiminin tekrar yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geldi.

LİSE EĞİTİMİNİN SÜRESİ DEĞİŞEBİLİR

Zorunlu eğitimin süresine yönelik tartışmalar devam ederken, 4+4+4 sisteminde değişiklik ihtimali konuşulmaya başlandı. Kulislere yansıyan bilgilerde, lise eğitiminin ilk 3 ya da 2 yılının zorunlu olacağı, geri kalanının isteğe bağlı olacağı belirtildi.

RAPOR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULDU

Hükümetin bu konuda nasıl adım atacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu konuya ilişkin hazırlanan raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu bugün Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla yaptığı toplantıda lise eğitiminin yeniden yapılandırılması konusunu ele almış ve konu hakkında hazırladığı değerlendirme raporunu Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." denildi.

BAKAN TEKİN: BU YIL İÇERİSİNDE KARAR VERİLİR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz haftalarda katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, konuya ilişkin rapor hazırladıklarını belirtmişti. Bakan Tekin, "Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek." diye konuşmuştu.