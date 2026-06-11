Lise Öğrencilerinden Biyodizel Projesi

Afyonkarahisar'da lise öğrencileri, evsel atıklarda çoğalttıkları siyah asker sineğinin larvasından biyodizel üretti.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören lise öğrencileri Eylül Topal, Öykü Coşkun ve Asiye Cemre Koçer, danışman öğretmenlerinin desteğiyle evsel atıklardan hermetia illucens (siyah asker sineği) larvaları kullanarak biyodizel ürettikleri proje geliştirdi.

Öğrencilerin "Döngüsel Biyo-Rafineri" ismi verilen projesi kapsamında üretilen biyodizel, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde gerçekleştirilen testlerden tam not aldı.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na gönderilen "Döngüsel Biyo-Rafineri" çalışması, final etabına kaldı. Öğrenciler, projeleri için yarışmadan derece elde etmeyi bekliyor.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hakan Gümüş, AA muhabirine, projenin "evsel atıklarda oluşan sinek larvalarını nasıl değerlendirebiliriz" fikriyle ortaya çıktığını söyledi.

Öğrenciler ve danışman öğretmenin, "Döngüsel Biyo-Rafineri" ismini verdikleri projelerinde evsel atıklarda üretilen sinek larvalarını topladığını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Bu larvalar fırında kurutularak öğütüldü. Mikrodalgada yağı çıkarılarak damıtma yöntemiyle yakıta dönüştürülme gibi bir süreci var. Akabinde, AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'ndeki akademisyenlerimize bu yakıtı gönderdik. Bize, ürettiğimiz biyodizelin 'kaliteli' olduğu sonucu ulaştırıldı. Öğrencilerimizin bu projesi daha da ileriye götürülerek enerji krizi olduğu dönemlerde bir çözüm olması en büyük kazanç olacak. Yaklaşık 18-20 kilogram evsel atık içine bıraktığımız ve 20 günde gelişen larvalardan 1 litre biyodizel üretimiyle karşı karşıyayız. Bu da projenin verimi açısından oldukça güzel bir değer."

"Enerji için yakıt alternatifi oluşturduk"

Öğrencilerden Eylül Topal da projenin, günümüzde yaşanan iklim değişikliği ile organik atıkların çöpe gitmesi problemlerini birlikte ele alarak oluşturulduğunu anlattı.

Evsel atıklar ile siyah asker larvalarıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Topal, "Evsel atıkların içerisinde yaklaşık 5 kilogram siyah asker larvası topladık. Bu larvaları fırında işleme tabi tuttuk, öğüttük. Sonra bunlardan yağ çıkararak, damıtma işlemiyle biyodizel haline getirdik. Proje ile hem atık gıdaların çöpe atılmasını engellemiş olduk hem de rezervi azalan petrole alternatif yakıt üretmiş olduk. Aşamaları bazı insanlara kötü gelebilir. Biz arkadaşlarımızla hiç iğrenmedik, hatta çok eğlendik. İnsanlık için faydalı olursa çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

"TÜBİTAK yarışmasında birincilik bekliyoruz"

Öykü Coşkun da küresel sorunlara çözüm aradıkları projede yer almanın kendisi için keyifli olduğunu dile getirdi.

Ürettikleri biyodizelin motor yanma testinden başarıyla geçmesinden gurur duyduklarını kaydeden Coşkun, "Enerji kaynakları tükendiğinde çeşitli alternatifler olduğunu göstermek istedik. Hatta devamlılığı sürekli olacak bir çözüm üretmekti. Katıldığımız yarışmada da birinciliği bekliyoruz." dedi.

Asiye Cemre Koçer ise TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'na gönderdikleri projenin finale kaldığını belirterek, birincilik beklediklerini söyledi.