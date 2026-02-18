Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Liseler Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

18.02.2026 15:50
TÜGVA, Bulanık'ta liseler arası bilgi yarışması düzenledi, birinci olan okula ödüller verildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Başkanlığınca liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

Gençlik merkezinde organize edilen yarışmada, ilçedeki 7 lisenin öğrencileri mücadele etti.

Yarışmada birinci olan Bulanık Said-i Nursi Anadolu Lisesi öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Fikret Aral, bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi.

Aral, gençlerin bilgiyle donanmasının ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Programa Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Engin Arlı, Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

