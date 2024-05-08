Liseli Öğrenciler İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirildi - Son Dakika
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Liseli Öğrenciler İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirildi

Liseli Öğrenciler İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirildi

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Liselerde Bilim Uygulamaları projesi kapsamında İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Tükettikçe Tükeniyoruz, Başka Dünyamız Yok' paneli düzenledi. Panelde, öğrenciler iklim değişikliği ve küresel ısınma konularında bilinçlendirildi. Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. İlhan Sağsen ise iklim değişikliğiyle mücadele konusunda alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

08.05.2024 17:26
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Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen Liselerde Bilim Uygulamaları projesi kapsamında İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencilerince "Tükettikçe Tükeniyoruz, Başka Dünyamız Yok" paneli düzenlendi.

İl Mili Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, lise öğrencileri iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları konular hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından Bolu Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. İlhan Sağsen de ilkim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Sağsen, etkinliğin ardından gazetecilere, Türkiye'de daha önce yaşanmayan birçok doğa olayının ve afetlerin yaşanmasının ana nedenlerinden birinin, iklim değişikliği ve küresel ısınma olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinden bahseden Sağsen, "İklim değişikliği, hem doğal afetlerin miktarını hem sıklığını hem de şiddetini artırıyor. Dolayısıyla bunları engellemek için aslında Paris İklim Antlaşması çerçevesinde devletlerin üzerine düşen bazı sorumluluklar var; emisyonları düşürmek, üretim teknolojilerini modernleştirmek, enerji verimliliğini artırmak. Bunun dışında kullandığımız enerji tipini değiştirmek, yani konvansiyonel yakıtlar yerine, özellikle kömür kullanımı yerine yenilenebilir enerji teknolojisine yönelmek çok önemli." diye konuştu.

Sağsen, küresel ısınmanın tarıma da olumsuz etkileri olduğuna değinerek, "Bir defa su kaynaklarına direkt etkisi var. Su kaynağı olmadığı zaman bizim üretme şansımız yok. Bunun dışında havadan toprağa kadar negatif etkiliyor." dedi.

Doç. Dr. Sağsen, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konusunda Türkiye'de son yıllarda olumlu çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Liseli Öğrenciler İklim Değişikliği ve Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirildi - Son Dakika

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