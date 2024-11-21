Litvanya Büyükelçisi Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'u Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Litvanya Büyükelçisi Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'u Ziyaret Etti

Litvanya Büyükelçisi Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun\'u Ziyaret Etti

Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında işbirlikleri üzerinde görüştü.

21.11.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u ziyaret etti.

Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u makamında ziyaret etti. Büyükelçi Degutis'e; Litvanya İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy ve Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) Genel Sekreteri Serdar Karaduman eşlik etti. Ziyarette, Türkiye ve Litvanya arasındaki bağların yerel düzeydeki işbirlikleriyle güçlendirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Litvanya'nın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ve politikaları hakkında bilgiler veren Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, iklim değişikliği konusunda ortak çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Büyükelçi Degutis, Narlıdere Belediyesi ile Litvanya'nın Trakai İlçe Belediyesi'nin; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) uygulanması, Yeşil ve Akıllı Şehirler geliştirme inovasyonları konusunda iş birliği yapılması hususunda imzaladığı mutabakatı önemsediklerini de dile getirdi.

Hedefleri ve çalışmaları anlattı

Ziyaretlerinden dolayı Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Degutis ile Litvanya İzmir Fahri Konsolosu Özsoy ve Kent-Lab Genel Sekreteri Karaduman'a teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Belediyesi olarak; doğayla uyumlu, iklim dostu, sürdürülebilir bir kent inşa etme yönünde attıkları adımları paylaştı. Narlıdere'nin, yeşilin ve mavinin buluştuğu bir kent olduğunu dikkat çeken Başkan Uzun, daha yaşanabilir ve çevre dostu bir kent yaratma, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki yerel yönetimlerin çevre dostu uygulamalar konusunda daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Uzun, bu konuda uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Litvanya'nın çevre dostu uygulamalarını Narlıdere'de hayata geçirmeyi istediklerini kaydeden Başkan Uzun, Narlıdere Belediyesi olarak, iklim değişikliği ile mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını da vurguladı.

Ziyarette; Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'e Narlıdere'yi sembolize eden "Nar Kız" biblosu, Büyükelçi Degutis de Başkan Uzun'a kol düğmesi hediye etti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Litvanya Cumhuriyeti, İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Erman Uzun, Narlıdere, Politika, Litvanya, Ekonomi, Ankara, Enerji, Güncel, Çevre, Yaşam, Nar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya Büyükelçisi Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'u Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Litvanya Büyükelçisi Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun'u Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.