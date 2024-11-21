Litvanya Büyükelçisi Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Uzun\'u Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Litvanya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u ziyaret etti.

Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'u makamında ziyaret etti. Büyükelçi Degutis'e; Litvanya İzmir Fahri Konsolosu Mustafa Ahmet Özsoy ve Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) Genel Sekreteri Serdar Karaduman eşlik etti. Ziyarette, Türkiye ve Litvanya arasındaki bağların yerel düzeydeki işbirlikleriyle güçlendirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Litvanya'nın yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamaları ve politikaları hakkında bilgiler veren Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, iklim değişikliği konusunda ortak çalışmalar yapılması gerektiğini dile getirdi. Büyükelçi Degutis, Narlıdere Belediyesi ile Litvanya'nın Trakai İlçe Belediyesi'nin; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) uygulanması, Yeşil ve Akıllı Şehirler geliştirme inovasyonları konusunda iş birliği yapılması hususunda imzaladığı mutabakatı önemsediklerini de dile getirdi.

Hedefleri ve çalışmaları anlattı

Ziyaretlerinden dolayı Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Degutis ile Litvanya İzmir Fahri Konsolosu Özsoy ve Kent-Lab Genel Sekreteri Karaduman'a teşekkür eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Belediyesi olarak; doğayla uyumlu, iklim dostu, sürdürülebilir bir kent inşa etme yönünde attıkları adımları paylaştı. Narlıdere'nin, yeşilin ve mavinin buluştuğu bir kent olduğunu dikkat çeken Başkan Uzun, daha yaşanabilir ve çevre dostu bir kent yaratma, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Türkiye'deki yerel yönetimlerin çevre dostu uygulamalar konusunda daha çok desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Başkan Uzun, bu konuda uluslararası işbirliklerinin önemine vurgu yaptı. Litvanya'nın çevre dostu uygulamalarını Narlıdere'de hayata geçirmeyi istediklerini kaydeden Başkan Uzun, Narlıdere Belediyesi olarak, iklim değişikliği ile mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını da vurguladı.

Ziyarette; Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis'e Narlıdere'yi sembolize eden "Nar Kız" biblosu, Büyükelçi Degutis de Başkan Uzun'a kol düğmesi hediye etti.