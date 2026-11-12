Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya'nın ateşkesi kabul etmesini zor buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya'nın ateşkesi kabul etmesini zor buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya'nın yakın zamanda ateşkesi kabul etmesinin olası olmadığını, Moskova'nın müzakereleri zaman kazanmak için uzatabileceğini söyledi. Nauseda, ateşkesin temel şart olması gerektiğini söyleyip Rusya'nın NATO'ya ilişkin taleplerini reddetti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın Ukrayna'da yakın zamanda ateşkesi kabul etmesinin olası olmadığını belirterek, Moskova'nın devam eden barış müzakerelerini, saldırılarını sürdürürken zaman kazanmak için kullanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Nauseda, Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) açıklamalarda bulundu.

Diplomatik girişimlerin çatışmaları kısa sürede sona erdireceği konusunda şüphelerini dile getiren Nauseda, müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve Rusya'nın yaklaşan kışı Ukrayna halkına eziyet etmeyi sürdürmek için kullanacağını söyledi.

Moskova'nın müzakere sürecini uzatmaya çalışabileceğine dikkati çeken Nauseda, bazı önemsiz konularda anlaşmaya varmış gibi görünerek zaman kazanabileceğini ancak ateşkes konusunda uzlaşmanın şu aşamada zor olduğunu kaydetti.

Nauseda, ateşkesin barış müzakerelerinin temel şartı olması gerektiğini savundu.

Müzakerelerde Rusya'nın gündeme getirdiği Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden gözden geçirilmesi ve NATO'nun askerlerini Doğu Avrupa ülkelerinden çekmesiyle ilgili de konuşan Nauseda, Moskova'nın bu taleplerinin kabul edilmesini kesin bir dille reddetti. Nauseda, NATO'nun şekillendirdiği Avrupa güvenlik mimarisinin korunması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın 2021'in sonlarında NATO güçlerinin Doğu Avrupa ülkelerinden çekilmesini talep ettiğini hatırlatan Nauseda, Avrupa liderlerinin bu koşulları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

Nauseda, Rusya ile müzakerelerde Avrupa Birliği'ni (AB) temsil etmek için en uygun ismin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa olduğunu belirtti.

Costa'nın AB Konseyi üyelerinden yetki almış bir isim olması nedeniyle hukuki açıdan en basit seçenek olduğunu ifade eden Nauseda, konu henüz ele alınmadan diğer görüşler hakkında yorum yapmak istemediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
DiplomasiPolitikaLitvanyaMoskovaGüncelDünyaRusyaNatoSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:25:17. #7.13#
SON DAKİKA: Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Rusya'nın ateşkesi kabul etmesini zor buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android