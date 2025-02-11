Litvanya, Elektrik Kabloları için AB'den Fon İstiyor

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VİLNİUS, 11 Şubat (Xinhua) -- Litvanya Başbakanı Gintautas Paluckas, açık deniz kablolarının korunması için 34 milyon euroya ihtiyaç duyduklarını belirterek, Avrupa Birliği'nin bu konuda fon sağlanması gerektiğini söyledi.

Pazar günü Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya'nın Avrupa elektrik şebekesine bağlanmaları nedeniyle düzenlenen Baltık Senkronizasyon Konektörleri açılış törenine katılmak üzere Vilnius'ta bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Paluckas, "Bugünkü durum göz önüne alındığında sadece Litvanya'nın gerçek ihtiyacının 32-34 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Baltık Haber Servisi'nin bildirdiğine göre Paluckas, "Bu maliyetleri daha sonra Avrupa fonlarından karşılayabilme veya telafi edebilme imkanımız olacaksa, bunları belirli bir süre kendi kaynaklarımızla karşılayabiliriz" diye konuştu.

Paluckas, "Bu daha çok fon akışıyla ilgili bir konu, ancak mümkün olan en kısa sürede siyasi bir karar alınması gerek" ifadelerini kullandı.

Başbakan, bu fonlara kabloların fiziksel ve teknolojik olarak korunması için ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.