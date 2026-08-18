Litvanya UCM'den Çekilmeyeceğini Açıkladı

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ABD'nin müttefiklerini Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekilmeye teşvik etmesine rağmen ülkesinin böyle bir karar almayı düşünmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Nauseda, Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerine, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'den çekilme çağrısı yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauseda, Litvanya'nın ABD'den gelen baskılara rağmen UCM'den çekilmek gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

UCM'den çekilme gibi bir durumun gündemde dahi olmadığını söyleyen Nauseda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama emri çıkartan UCM'nin bu kararına destek veren bir ülke olarak mahkemeden çekilmek mi? Bunu halkımıza nasıl açıklarız?" değerlendirmesinde bulundu.

Nauseda, "27 Avrupa Birliği (AB) üyesinin dahil olduğu UCM'den çekilme bahsi anlaşılması son derece güç bir eylemdir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında da tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.