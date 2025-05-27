Liverpool'daki Şampiyonluk Kutlamalarında Araç Kalabalığa Daldı: Yaklaşık 50 Yaralı

(ANKARA) - Liverpool Futbol Kulübü'nün dün akşamki Premier Lig şampiyonluk kutlamalarında, şehir merkezinde bir aracın kalabalığa dalması sonucunda aralarında çocukların da olduğu yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Aracı kullanan kişi gözaltına alınırken, yetkililer olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini belirtti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, binlerce Liverpool taraftarının, kulüplerinin Premier Lig zaferini kutlamak için sokakları doldurmasından sonra 53 yaşındaki bir İngiliz'in aracını kalabalığa sürmesi sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Araç sürücüsü Water Street'te gözaltına alınırken; Kuzeybatı Ambulans Servisi, 27 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan biri çocuk iki kişinin ciddi şekilde yaralandığını belirtti.

Olay yerinin karşısındaki bir İtalyan restoranında da yaklaşık 30 kişinin yaralanma veya şok nedeniyle tedavi edildiği bildirildi.

Görüntülerde, polis bariyerlerinin kurulduğu, yolun yoğun şekilde çöp ve enkazla dolu olduğu, olay yerinde çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye aracının bulunduğu görüldü.

Bölge Polisi Başkomiseri Jenny Sims, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve olayla bağlantılı başka bir şüphelinin aranmadığını açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Kier Starmer, "Liverpool'daki sahneler korkunç. Polis ve acil servislerin bu şok edici olaya hızlı ve sürekli müdahalesi için teşekkür ediyorum. Gelişmelerle ilgili bilgilendiriliyorum ve polise soruşturmayı yürütmeleri için gerekli alanın verilmesini rica ediyorum" dedi.

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram ise "Etkilenen, özellikle yaralanan herkese kalbimizle destek oluyoruz. İlk müdahale ekiplerinin profesyonelliği ve hızlı aksiyonu için teşekkür ederiz. Bu bizim için zor bir gün ancak birlikteyiz" dedi.

Liverpool Futbol Kulübü, sosyal medyada paylaştığı açıklamada, "Bu akşamın ilerleyen saatlerinde, kupa geçidinin sonunda Water Street'te yaşanan olayla ilgili Merseyside polisiyle doğrudan temas halindeyiz. Bu ciddi olaydan etkilenenlerin düşünceleri ve duaları bizimle. Olayla ilgilenen acil servisler ve yerel yetkililere tam destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.