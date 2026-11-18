Lodos Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksattı, 9 şilep ve tanker açıklara demirlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi'nde etkili olan ve saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksattı. Lodos nedeniyle 9 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi, balıkçılar denize açılamadı; lodosun cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.
Balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini cuma günü yitirmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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