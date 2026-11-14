Lodosta çatıdan kopan metal parçanın isabetinden Bursa\'da anne ve kızı kurtuldu

Lodosta çatıdan kopan metal parçanın isabetinden Bursa'da anne ve kızı kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Yıldırım'da 12 Kasım'da etkili olan lodosta çatıdan kopan metal parça, kaldırımda yürüyen anne ile kızına isabet etmedi; ikili son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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ANNE VE KIZI ÇATIDAN KOPAN METAL PARÇADAN SON ANDA KURTULDU
Bursa'da 12 Kasım'da etkili olan ve saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkilerken, saat 20.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde kaldırımda yürüyen anne ile kızı, çatıdan koparak savrulan metal parçanın kendilerine isabet etmesinden son anda kurtuldu. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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