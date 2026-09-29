Lodz\'daki 16. Light Move Işık Festivali, kenti \'Hayaller\' temasıyla aydınlattı

Lodz'daki 16. Light Move Işık Festivali, kenti 'Hayaller' temasıyla aydınlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül tarihlerinde 16. Light Move Işık Festivali'ne 'Hayaller' temasıyla ev sahipliği yaptı. Renkli video haritalama ve mekana özel eserler, hava kararınca sokak, meydan ve parkları aydınlatarak 19. yüzyıl endüstriyel ve tarihi mimarisini öne çıkardı.
LODZ, 29 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül tarihlerinde "Hayaller" temasıyla düzenlenen 16. Light Move Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.
Renkli video haritalama gösterileri ve mekana özel sanat eserleri, havanın kararmasıyla birlikte kentin sokak, meydan ve parklarını aydınlatarak 19. yüzyıldan kalma endüstriyel ve tarihi mimarisini ön plana çıkardı.
Kaynak: Xinhua
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