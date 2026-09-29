Lodz\'daki 16. Light Move Işık Festivali, kenti \'Hayaller\' temasıyla aydınlattı

LODZ, 29 Eylül (Xinhua) -- Polonya'nın Lodz kenti, 25-27 Eylül tarihlerinde "Hayaller" temasıyla düzenlenen 16. Light Move Işık Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

Renkli video haritalama gösterileri ve mekana özel sanat eserleri, havanın kararmasıyla birlikte kentin sokak, meydan ve parklarını aydınlatarak 19. yüzyıldan kalma endüstriyel ve tarihi mimarisini ön plana çıkardı.