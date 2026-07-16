Londra\'da 15 Temmuz anma töreni

İngiltere'nin başkenti Londra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen törene, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali'nin yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda Türk ve İngiliz davetli katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı 15 Temmuz gecesine ait video gösterildi.

Ayrıca, programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

"FETÖ terör örgütü milletimizin devletine bağlılığını hesap edemedi"

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, 10 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin sayesinde bozguna uğratıldığını hatırlattı.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi 251 şehit ve iki binden fazla gaziyle vatan ve devlet uğruna kahramanca mücadele verdiğini dile getiren Ertaş, 15 Temmuz'un Türk devleti ve milleti için büyük bir sınav olduğunu dile getirdi.

Ertaş, "Milli şuur sahibi olmayan, yabancı istihbarat örgütlerinin kullanışlı maşası terör örgütü, milletimizin devletine bağlılığını hesap edemedi. Bu sınavı alnımızın akıyla geçtiğimiz için gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Aradan geçen 10 yılın, FETÖ'nün ne kadar karanlık bir örgüt olduğunu daha net ortaya koyduğunu vurgulayan Ertaş, bu sinsi örgüt unsurlarına karşı yurtdışındaki mücadelenin hala devam ettiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ertaş, bu konuda gösterilen duyarlılık için teşekkür ederek, "Türkiye'de olduğu gibi, Birleşik Krallık'ta da birlik ve beraberliğimizin daim olması önem taşıyor. Bu vesileyle, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Türk halkı demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara çıktı"

Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali de konuşmasında, 15 Temmuz gecesi Türk halkının demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara çıktığını belirterek, üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen yaşananların hafızalardaki yerini koruduğunu söyledi.

O gece tankların Türkiye sokaklarında ilerlediğini, savaş uçaklarının TBMM üzerinde uçtuğunu hatırlatan Ali, ordunun içindeki bir grubun iktidarı ele geçirmek ve Türk demokrasisine son vermek için harekete geçtiğini, ancak bu girişimin başarısız olduğunu vurguladı.

Ali, darbe girişiminin daha üstün bir güç nedeniyle değil, Türkiye'nin sıradan insanlarının evlerinden çıkarak darbenin karşısında durması sayesinde başarısız olduğunu ifade etti.

Türk halkının demokrasiyi ve özgürlüğünü savunmak için sokaklara, köprülere ve meydanlara çıktığını belirten Ali, erkeklerin, kadınların, öğrencilerin, gençlerin ve yaşlıların sadece bedenleriyle ve özgürlüğe olan inançlarıyla darbecilerin karşısında durduğunu söyledi.

Ali, demokrasiyi savunurken hayatını kaybeden 251 şehidi andığını, yaralanan binlerce kişiyi de hatırladığını belirterek, tanklar, kurşunlar ve şiddet karşısında gösterilen cesaretin Türk halkının direncinin güçlü göstergesi olduğunu kaydetti.

"İsrail, Türkiye'ye yönelik kasıtlı düşmanca söylem kampanyası yürütüyor"

Ali, konuşmasında, İngiltere ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilere de değinerek, bu ilişkinin sağlam ve köklü olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin halihazırda karşı karşıya olduğu birtakım sınamalar olduğuna dikkati çeken Ali, "Türkiye şu anda aşırı İsrailli siyasetçilerden gelen kasıtlı düşmanca söylem kampanyasının mağdurudur." dedi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Türkiye'yi "yeni İran" olarak nitelendirdiği açıklamalarına değinen Ali, "Bunlar sıradan açıklamalar değildir. Bunlar, Türkiye'nin artan öneminin zorluklar olmadan ilerlemeyeceğinin işaretidir." ifadelerini kullandı.